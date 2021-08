Un trattore si ribalta in provincia di Bergamo, muore un 70enne Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, un 70enne ha perso la vita in un grave incidente sull’ex strada statale 11 all’altezza di Isso, in provincia di Bergamo. Il trattore che stava guidando si è ribaltato finendo contro il guardrail. Inutili i soccorsi dei medici e paramedici del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Grave incidente questo pomeriggio a Isso, nella Bergamasca. Poco dopo le 15 di giovedì 26 agosto un 70enne ha perso la vita in seguito al ribaltamento del trattore che stava guidando lungo l'ex strada statale 11 Padana Superiore. Le cause dell'incidente sono ancora in corso d’accertamento. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine ma i medici e i paramedici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Inutili i soccorsi: l'uomo è morto nell'impatto con il guardrail

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il trattore, che stava trainando un mezzo pesante, si sarebbe ribaltato andando a finire contro il guardrail. Per il 70enne, rimasto incastrato nella cabina, l'impatto sarebbe stato fatale. Inutili anche i soccorsi dei vigili del fuoco, che hanno sollevato il veicolo con un’autogru per riportare il veicolo sulle ruote e portarlo poi su un mezzo pesante.

Un altro grave incidente oggi nel Bresciano

L'incidente mortale nella Bergamasca si aggiunge alla triste lista di oggi sulle strade lombarde, dove questa mattina a rimanere coinvolta è stata invece una motocicletta, questa volta nella provincia di Brescia. Un ragazzo di 21 anni, per cause ancora da accertare, sembra aver perso il controllo del mezzo. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civili di Brescia con un trauma alla gamba. L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato attorno alle 5.38. L'incidente si è verificato in via Vo', nella zona Glam Village.