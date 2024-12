video suggerito

Un Suv la travolge mentre attraversa la strada: Irene Trevisan muore 7 giorni dopo in ospedale Irene Trevisan era stata investita da un Suv a Cantù (Como) il 21 dicembre scorso. Le ferite riportate erano gravissime e la donna è deceduta dopo una settimana di ricovero.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

È morta dopo una settimana di ricovero all'ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù (in provincia di Como) Irene Trevisan. L'82enne, residente in città, era stata investita da un Suv lo scorso sabato 21 dicembre in via Milano, mentre rientrava a casa dopo aver fatto la spesa. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime ed è deceduta a causa dei traumi riportati. La polizia locale di Cantù è al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8:45 del 21 dicembre in corrispondenza del semaforo tra via Milano e via Borgognone. Stando a una prima ricostruzione, Trevisan è stata travolta da una Citroen C3 Aircross condotta da un uomo residente in zona. Pare che l'automobilista sia partito non appena il semaforo era diventato verde e, probabilmente a causa del sole, non avrebbe visto la pensionata che si trovava ancora sulla carreggiata.

L'82enne era rimasta gravemente ferita nell'impatto e le sue condizioni erano apparse subito critiche. L'anziana era stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa, un'automedica e l'elisoccorso ed era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant’Antonio Abate. Le sue condizioni, però, sarebbero progressivamente peggiorate fino al decesso constatato una settimana dopo, sabato 28 dicembre.

La polizia locale di Cantù ha effettuato i rilievi del caso per definire la dinamica di quanto accaduto. La sostituta procuratrice Giulia Ometto ha aperto un fascicolo d'indagine, disposto l'autopsia sul corpo di Trevisan e il sequestro del Suv. Il conducente, intanto, è stato sottoposto all'etilometro che ha dato esito negativo.