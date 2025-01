Coppia travolta da un’auto davanti a un supermercato nel Monzese: morto il marito, gravissima la moglie

video suggerito

Moglie e marito sono stati investiti nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 gennaio, poco lontano da un centro commerciale di via Tiziano Vecellio a Villasanta (in provincia di Monza e della Brianza). L'uomo, di 78 anni, è deceduto sul posto per i gravi traumi riportati nell'incidente, mentre la donna, 71enne, è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 12:30 del 4 gennaio. Stando a una prima ricostruzione, pare che la coppia fosse appena uscita dal supermercato Il Gigante di via Vecellio quando è stata investita, tanto che avevano in mano ancora i sacchetti della spesa. Per motivi che devono essere ancora chiariti, i due sono stati travolti da una Nissan Micra che aveva appena svoltato in direzione del punto vendita.

I sanitari sono arrivati sul posto con l'elisoccorso, oltre a due automediche e due ambulanze, ma per l'uomo di 78 anni non c'è stato nulla da fare. La donna, invece, è stata sottoposta alle prime cure sul posto, dopodiché è stata trasportata all'ospedale di Vimercate in elicottero con la massima urgenza. La condizioni della 71enne sarebbero critiche.

Gli accertamenti sull'incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Monza. I militari hanno eseguito i primi rilievi e ora dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. La posizione dell'automobilista sarà valutata nelle prossime ore.