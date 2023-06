Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in strada a Milano: è in ospedale Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in via Giambellino a Milano: è stato trasferito all’ospedale San Carlo. La polizia sta cercando l’aggressore.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato a Milano: è successo nella notte tra mercoledì 14 giugno e giovedì 15. Il giovane si trovava in via Giambellino e precisamente all'altezza del civico 115. Intorno alle 3.30 è stato colpito da qualcuno che è poi scappato. La vittima è stata trasportata e ricoverata all'ospedale San Carlo. La polizia è alla ricerca del responsabile.

Il ragazzo accoltellato in via Giambellino non è in pericolo di vita

L'allarme è stato lanciato all'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) che ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza. Inizialmente si pensava che le sue condizioni fossero molto gravi: gli operatori, infatti, sono arrivati in codice rosso.

Dopo aver prestato le prime cure alla vittima, i medici hanno deciso di trasferirlo d'urgenza in ospedale. Fortunatamente è stato riclassificato in codice giallo. Questo significo che la situazione non è particolarmente preoccupante e che il ragazzo, di cui non si conoscono le generalità, non è in pericolo di vita.

Gli investigatori cercano chi ha accoltellato il 25enne a Milano

È stata allertata anche la polizia. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e, soprattutto, cercare di risalire a chi possa essere responsabile di questa aggressione. Fondamentale quindi sarà anche la testimonianza della vittima 25enne: quest'ultimo potrebbe infatti conoscere l'autore dell'accoltellamento. Potrebbe essersi trattato anche di un tentativo di rapina. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso.