Un pezzo di cotoletta gli va di traverso mentre è a cena con gli amici: camionista in coma In provincia di Pavia, un uomo di 52 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo che un pezzo di cotoletta gli è andato di traverso.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 52 anni è in gravissime condizioni dopo che un pezzo di cotoletta gli è andato di traverso mentre era a cena con gli amici. L'episodio, sulla base di quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, si è verificato a Mezzana Rabattone, comune che si trova nella provincia di Pavia. L'uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Matteo. Il 52enne sembrerebbe essersi ripreso, ma le sue condizioni sono ancora molto gravi.

L'uomo è stramazzato al suolo

L'episodio si è verificato nella serata di sabato 2 settembre poco prima delle 22. L'uomo stava cenando nella taverna di casa in quella che sarebbe dovuta essere una serata tranquilla. Con lui c'erano la moglie e un gruppo di amici. Appena ha ingoiato un pezzo di bistecca, ha iniziato a sentirsi male. L'uomo è caduto a terra e ha perso conoscenza: alcuni amici hanno provato ad aiutarlo, ma è stato praticamente impossibile.

È ricoverato nel reparto di rianimazione

Altri hanno chiamato il numero unico delle emergenze. Non appena la sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha ricevuto la segnalazione, ha inviato subito sul posto gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici sono arrivati immediatamente e hanno soccorso il 52enne. L'uomo era in condizioni gravissime e non respirava più. È stato rianimato a lungo sul posto e poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso. È stato poi trasferito immediatamente nel reparto di rianimazione dove è ancora ricoverato.