Si è svegliato dal coma il bambino di 18 mesi che ha battuto la testa mentre la mamma lo stava allattando È uscito dal coma il bimbo di 18 mesi che ha battuto la testa contro un muro di casa ad Annicco (Cremona) mentre la mamma lo stava allattando. Le sue condizioni migliorano, ma resta sotto osservazione.

A cura di Enrico Spaccini

Si è svegliato dal coma il bambino di 18 mesi che venerdì sera ha battuto la testa contro un muro di casa ad Annicco, un paese in provincia di Cremona, mentre la mamma lo stava preparando per allattarlo. Il piccolo è ancora ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è tenuto in continua osservazione dall'equipe medica che lo ha in cura. Intanto, i carabinieri stanno indagando per capire cosa sia accaduto quella sera.

L'incidente in casa e le condizioni del bambino

Stando a quanto testimoniato dalla madre, erano circa le 22 di venerdì quando è avvenuto l'incidente. La donna stava tenendo suo figlio in braccio e stava per dargli da mangiare, quando il bambino si è improvvisamente agitato. Dimenandosi, avrebbe urtato con violenza la parete della stanza dove si trovavano perdendo subito i sensi.

Arrivata la richiesta di aiuto al 112, in quell'abitazione sono state inviate automedica, autoambulanza ed elisoccorso, oltre a una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Robecco d'Oglio. Le condizioni del piccolo sono apparse preoccupanti, per questo è stato immediatamente trasferito in ospedale con l'elicottero.

Il quadro clinico del bimbo è andato progressivamente migliorando con il passare delle ore. Il trauma cranico che ha subito resta importante e da tenere sotto controllo. La prognosi resta riservata, ma è stato comunicato che si è svegliato ed è vigile.

In casa c'era anche il padre del bambino

Nel frattempo, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione di Annicco e stanno raccogliendo testimonianze. Per il momento si ritiene credibile la versione della madre. L'incidente è avvenuto mentre il padre era in casa. Tuttavia, trovandosi in un'altra stanza, non ha assistito direttamente all'accaduto.