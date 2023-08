Cremona, bimbo di 18 mesi cade dalle braccia della mamma mentre lo culla: è grave Un bimbo di 18 mesi è ricoverato in gravissimi condizioni in ospedale dopo essere caduto dalle braccia della madre che lo stava allattando.

Un bimbo di 18 mesi è finito in coma dopo essere caduto a terra dalle braccia della mamma che lo stava allattando. Il tutto è accaduto nella provincia di Cremona, dove una donna ha allertato il 118 raccontando di aver fatto cadere per sbaglio il figlioletto appena nato mentre lo stava allattando sulle scale di casa. Il piccolino, secondo quanto raccontato dalla donna, si sarebbe improvvisamente dimenato cadendo e battendo la testa su uno dei gradini.

Il bimbo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Il piccolo sarebbe in coma e in questo momento si trova in pericolo di vita.

Non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sul bollettino medico del piccolo. Il bimbo di 18 mesi resta nelle mani dei medici che in queste ore si stanno occupando delle terapie d'urgenza. Le forze dell'ordine, così come il personale medico intervenuto, non hanno dubbi sulla natura dell'accaduto. La giovane mamma, infatti, della quale non si conosce età o nome, avrebbe fatto cadere il neonato in un fatale incidente.

I medici dell'ospedale di Bergamo che si stanno occupando del bebè mantengono il massimo riserbo sullo stato di salute del bimbo. Ulteriori informazioni sul suo bollino medico saranno trasmesse nei prossimi giorni. Secondo quanto reso noto finora, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 12 di oggi mentre la giovane mamma stava allattando il suo bambino.