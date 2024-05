Operatore ecologico schiacciato contro il muro di una casa dal suo stesso furgone: grave 62enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Il furgone della nettezza urbana che ha travolto il 62enne a Soresina (foto da vigili del fuoco)

Un operatore ecologico è stato schiacciato contro il muro di un'abitazione dal suo stesso furgone nella prima mattinata di oggi, lunedì 13 maggio. L'uomo, un 62enne, si trovava in via Pasini a Soresina (in provincia di Cremona) per motivi di lavoro quando il camion, per cause che dovranno essere accertate, si è azionato e lo ha travolto. L'operatore è stato liberato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena ed è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'eliambulanza in gravi condizioni.

Il furgone si è azionato all'improvviso

Stando a quanto ricostruito in un primo momento dai carabinieri di Casalbuttano, arrivati sul posto insieme al personale tecnico di Ats Val Padana, l'incidente è avvenuto intorno alle 7:45 del 13 maggio. Il 62enne, residente in provincia di Cremona e addetto alla raccolta rifiuti, avrebbe fermato il suo mezzo in via Pasini e sarebbe sceso per eseguire la propria mansione. Per quell'operazione, aveva lasciato, come è solito fare, il motore acceso.

Una volta arrivato nei pressi dei bidoni dell'immondizia da svuotare, il furgone, dotato di cambio automatico, si sarebbe azionato all'improvviso travolgendolo. Il 62enne, colpito dal mezzo, è rimasto incastrato contro il muro di un'abitazione con una mano, il busto e il viso.

L'intervento dei passanti e le condizioni del 62enne

I primi ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni passanti, che hanno provveduto a liberarlo dalla morsa del camion e hanno avvertito i soccorsi. Pochi minuti più tardi sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Crema.

Il 62enne, dopo le prime cure, è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e le sue condizioni sono gravi.