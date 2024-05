video suggerito

Invade la corsia opposta e si schianta frontalmente con un camion: morto un automobilista nel Cremonese Un automobilista è morto dopo essersi schiantato frontalmente contro un camion lungo la Asolana (nel Cremonese). La sua vettura è rimasta schiacciata sotto la motrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato frontalmente con la sua auto contro un camion lungo la statale Asolana nel territorio della provincia di Cremona. L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 9 di questa mattina, lunedì 6 maggio, nel punto compreso tra Piadena Trizzona e San Giovanni in Croce. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Casalmaggiore, mentre i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell'automobilista. Illeso il conducente del mezzo pesante, un 55enne di Boretto.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto ricostruito finora, pare che a invadere la corsia di marcia opposta sia stata l'auto. La Fiat Punto, guidata da un uomo di 81 anni, stava procedendo da Piadena, paese di residenza dell'automobilista, verso San Giovanni in Croce lungo l'Asolana quando è finita sulla corsia opposta.

Non è ancora chiaro il motivo dell'invasione, ma l'impatto è stato violento. Il camionista, come ha raccontato lui stesso alle autorità arrivate sul posto, non è riuscito a evitare l'impatto: non c'era tempo per frenare a sufficienza e non c'era spazio per sterzare. In quel punto la carreggiata è particolarmente stretta e al fianco della strada c'è un fosso, infatti il sorpasso è vietato.

Leggi anche Ragazzo di 22 anni cade con la moto e viene travolto da un camion: morto sul colpo

L'intervento dei soccorsi: illeso il camionista

I carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore sono intervenuti per bloccare il traffico ed effettuare i rilievi del caso. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere i pezzi di carrozzeria dell'auto, rimasta schiacciata sotto la motrice del camion. I sanitari di Padana Soccorso hanno potuto solo constatare il decesso dell'80enne, mentre il camionista non ha riportato ferite.