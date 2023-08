Bimbo scivola dalle braccia della mamma mentre lo allatta nel Cremonese: è in coma Sono ore d’apprensione per i genitori di un bimbo in coma in prognosi riservata. Ha battuto la testa cadendo, mentre la mamma lo stava allattando.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un bambino è caduto dalla braccia della mamma mentre lo stava allattando Ad Annicco nel Cremonese. Lotta tra la vita e la morte il piccolo, i medici non si pronunciano sull'esito del loro intervento e al momento si trova in coma, ricoverato con prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. C'è grande apprensione da parte dei famigliari, la speranza è che le sue condizioni di salute migliorino nelle prossime ore.

Il bambino soccorso in eliambulanza

I fatti si sono verificati in un paese di poche centinaia di abitanti della provincia di Cremona, secondo le prime informazioni apprese una donna stava allattando il suo bambino di diciotto mesi quando, per cause non note, presumibilmente scivolandogli inavvertitamente dalle braccia, è caduto, battendo la testa. Subito è scattato l'allarme, con la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 al quale è stato richiesto l'intervento urgente per un neonato che aveva subito un trauma da caduta.

Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario, date le condizioni di salute e l'età del bambino è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Il piccolo paziente è stato preso in carico e trasportato in volo in codice rosso dal Cremonese all'ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le condizioni del bimbo sono molto gravi

Arrivato al pronto soccorso il bimbo è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Non si pronunciano per ora sul loro intervento, le sue condizioni sono molto gravi. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e ascoltato alcuni testimoni.

Dalle prime ricostrizioni fatte pare che la donna stesse allattando il bambino seduta su una scala e che il piccolo cadendo abbia battuto la testa sui gradini, riportando conseguenze gravissime. Fondamentali per scoprire l'esito dell'intervento dei medici saranno le prossime ore. La speranza è che le condizioni del piccolo migliorino.