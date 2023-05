Un altro incidente mortale sul lavoro, è il terzo in Lombardia oggi: muore operaio di 60 anni Dopo il 25enne schiacciato da un macchinario a Trezzano Sul Naviglio (Milano) e il 33enne travolto dal tronco di un albero a Bagolino (Brescia), arriva l’ennesima brutta notizia: è morto anche un operaio 60enne, dopo essere caduto da un’impalcatura all’interno di un cantiere edile a Macherio (Monza).

La dinamica dell'incidente mortale nel cantiere di Macherio

L'uomo, residente a Cantù, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa due metri battendo a terra la nuca: è morto durante il tragitto verso l'ospedale di Desio. Nel cantiere di ristrutturazione di un'abitazione, dove l'uomo stava lavorando, con regolare contratto di lavoro, sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza, ai vigili del fuoco e alla Polizia locale di Macherio.

Per fare luce sulla dinamica sono giunti anche i tecnici dell’Ats Brianza: gli organi competenti stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per chiarire le cause del drammatico incidente.

Non si ferma la strage sul lavoro

La strage sul lavoro, insomma, non si ferma mai: si parla di almeno 10 vittime al mese solo in Lombardia. Nell'anno appena trascorso, con 161 decessi, la Lombardia è stata la regione con il più alto numero di morti (seguita dal Veneto, con 130 persone morte sul lavoro, e dalla Campania con 91).

Durissimo è infatti il segretario nazionale del sindacato Cub Walter Montagnoli: "È una vergogna, governo dopo governo non cambia nulla: si istituisca il reato di omicidio sul lavoro e si chiudano le aziende che non rispettano le leggi, mantenendo il salario per i lavoratori".