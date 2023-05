Operaia di 60 anni muore sul lavoro nel Mantovano: uccisa dalla caduta di un oggetto Un’operaia di 60 anni è rimasta uccisa mentre stava lavorando in una carpenteria di Suzzara (Mantova): dalle prime ricostruzioni sembra che il decesso sia stato causato dalla caduta di un oggetto. La donna è morta sul colpo.

Foto di repertorio

Dramma sul lavoro in una carpenteria del Mantovano. Un'operaia di 60 anni è rimasta uccisa mentre stava lavorando in una carpenteria di Suzzara: secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita da un oggetto in caduta durante l'attività produttiva che stava svolgendo davanti a un macchinario.

Le prime ricostruzioni dell'incidente mortale

L'incidente mortale all'interno della B.C.L., una ditta specializzata in produzioni metalliche e in particolare nello stampaggio e saldatura di lamiere a freddo, è avvenuto attorno a mezzogiorno di oggi lunedì 15 maggio.

Al lavoro per ricostruire la dinamica i tecnici dell'Ats Val Padana Mantova, intervenuti insieme a carabinieri della compagnia di Gonzaga e ai vigili del fuoco di Mantova. Inutile invece l'intervento dei soccorsi, intervenuti anche con l'elicottero: la donna è morta sul colpo.

In Lombardia record di morti sul lavoro

Un 2023 che conferma il trend negativo del 2022, che ha fotografato la Lombardia come regione capostipite delle morti sul lavoro: qui infatti si è concentrato il 16 per cento di tutte le 722 vittime (una su sei) di infortunio sul lavoro in Italia. Più di 10 lavoratori al mese.