Ultraleggero precipita nel raccordo autostradale che collega A4 e A21: due morti

Nella giornata di oggi, martedì 22 luglio 2025, un velivolo ultraleggero è precipitato tra Flero e Azzano Mella, comune che si trova in provincia di Brescia. A bordo c'erano due persone che sono morte. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il piccolo aereo è caduto nei pressi della Corda Molle, all'altezza di Fenili Belasi. Si tratta del raccordo autostradale che collega l'autostrada A4 alle A21. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo essersi schiantato. I vigili del fuoco, inviato dal comando provinciale, hanno immediatamente domato le fiamme.

Le due persone a bordo sono morte, ma non sono state ancora identificate. I resti dell'ultraleggero hanno danneggiato alcune automobili. Due conducenti, che hanno attraversato le fiamme con i loro veicoli, hanno riportato leggere ferite: uno – un uomo di 49 anni – ha però poi deciso di rifiutare le cure, mentre un altro – un 56enne – è stato trasferito in ospedale, al Poliambulanza di Brescia, in codice verde.

Sul posto c'erano gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i carabinieri e gli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. In particolare cosa possa aver causato lo scontro.

(Articolo in aggiornamento)