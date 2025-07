Ultraleggero precipita in autostrada a Brescia: disposta l’autopsia sul corpo del pilota Sergio Ravaglia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ultraleggero precipitato in autostrada ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Sergio Ravaglia, l'avvocato milanese di 75 anni che era alla guida del Promecc Freccia Rg che la mattina dello scorso 22 luglio è precipitato sulla Corda Molle, all'altezza di Azzano Mella, in provincia di Brescia. Nello schianto l'uomo ha perso la vita insieme alla compagna Anna Maria De Stefano. Con l'esame autoptico la Procura di Brescia vuole capire se il pilota sia stato colto da un malore mentre era alla guida del velivolo che, al momento, è anche una delle ipotesi principali avanzate dagli inquirenti.

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini per omicidio colposo, martedì scorso l'ultraleggero è decollato da Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, diretto verso nord quando improvvisamente, all'incirca verso le 12:00, è precipitato nei pressi del raccordo autostradale che collega l'autostrada A4 alla A21. Il Vicepresidente ANPAC (Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile), il comandante Danilo Recine, ha commentato così la dinamica dello schianto a Fanpage.it: "Dalle foto che stanno circolando sembra che l'ultraleggero sia precipitato in assetto di picchiata, dunque, le cause della caduta potrebbe essere svariate, dal malore della persona alla guida fino al malfunzionamento tecnico. Nonostante i resti siano pochi a causa dell'impatto con il terreno è comunque possibile che da alcune parti si possa riuscire a ricostruire la dinamica della caduta". Da qui, infatti, la decisione della Procura di Brescia di chiamare un esperto da Roma proprio per visionare i resti dell'ultraleggero e capire se sia possibile disporre una consulenza tecnica che possa ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

"Dal momento che ci sono delle vittime" – ha aggiunto Recine a Fanpage.it – "è intervenuta anche l'ANSV (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) per fare delle indagini anche perché si tratta di una caduta in assetto picchiato e questa è una cosa abbastanza inusuale che va indagata". Infatti, come è stato confermato da fonti investigative a Fanpage.it, proprio in questi giorni l'Agenzia starebbe facendo le sue prime valutazioni tecniche sulla base delle quali poggerà anche l'eventuale consulenza tecnica della Procura per ricostruire l'esatta dinamica della caduta. Nel mentre, è stata disposta l'autopsia sul corpo del pilota per verificare o meno l'ipotesi di un malore.