Ultraleggero precipita a Brescia, si indaga su manutenzione e revisione: da Roma un esperto per analizzare i resti

La Procura di Brescia continua a indagare sull'incidente avvenuto nella giornata di martedì 22 luglio 2025 nel Bresciano quando, attorno a mezzogiorno, un ultraleggero è precipitato sulla Corda Molle, all'altezza di Azzano Mella. A bordo del Promecc Freccia Rg c'erano due persone: l'avvocato 75enne di Milano Sergio Ravaglia e la sua compagna 50enne Anna Maria De Stefano. Entrambi sono morti. La Procura ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.

Gli inquirenti cercheranno di svolgere accertamenti tecnici. Dell'ultraleggero sono rimasti perlopiù frammenti di carlinga, piani di coda e altri supporti. A bordo non ci sarebbe la scatola nera perché, per questo tipo di velivoli, non è prevista. Gli investigatori hanno inoltre chiesto un parere all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che nel frattempo ha aperto un'inchiesta amministrativa. Sarebbe poi arrivato un esperto da Roma proprio per visionare i resti e capire se sia possibile disporre una consulenza tecnica.

Attualmente si sa che l'ultraleggero è decollato da Piacenza. Il percorso non è chiaro perché, sempre per questi tipi di velivoli, non è necessario un piano di volo. Ci sono alcuni video in cui è possibile vedere il momento dell'incidente e cioè quanto il velivolo si avvita su se stesso e precipita perpendicolare alla strada. Sarebbe stato espulso anche il paracadute che si apre.

Dopo l'impatto, l'esplosione e la palla di fuoco attraversata da un'automobile e un furgone: fortunatamente nessuno dei due conducenti, un uomo di 49 anni e un altro di 56 anni, ha riportato gravi ferite. Il primo ha rifiutato le cure dei medici, l'altro è stato trasferito in codice verde alla Poliambulanza.

Come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, dagli accertamenti risulterebbe che il pilota abbia conseguito il brevetto l'anno scorso. La Procura indaga sullo stato di manutenzione dell'aereo e sulle revisioni fatte.