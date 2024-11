video suggerito

Ultrà dà un pugno in faccia a un tifoso disabile: l’aggressore è scappato Un tifoso disabile della squadra di calcio della Cremonese è stato aggredito da un ultrà della squadra del Mantova: è stato colpito con un pugno al volto. L’aggressore è poi scappato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, sabato 9 novembre, si è verificata un'aggressione a Mantova. Un tifoso della squadra di calcio Cremonese, che ha una disabilità, è stato colpito da un ultrà poco prima della partita tra Cremonese e Mantova. Erano da poco passate le 15.30 quando si è verificato l'episodio.

L'accaduto è stato raccontato dal quotidiano La Gazzetta di Mantova. Ieri pomeriggio si doveva disputare il derby allo stadio Martelli a Mantova. Sul posto, come di consueto, c'erano anche le forze dell'ordine in tenuta antisommossa: proprio per il rischio di scontri sono arrivati alcuni agenti da Milano e, in supporto, sono intervenuti anche i carabinieri e diversi agenti della Digos. E proprio poco prima che iniziasse la partita, fuori dall'impianto, si sono registrati attimi di tensione.

Alcuni tifosi del Mantova avrebbero infatti provato a forzare i blocchi della polizia. In quel frangente, uno degli ultrà del Mantova avrebbe colpito al volto un tifoso della Cremonese che faceva parte di un gruppo di disabili arrivato con il pulmino di un'associazione. L'aggressore appena ha visto la polizia è scappato. Non è chiaro se la vittima abbia riportato una ferita importante e se sia stato necessario il trasferimento in ospedale.

Certo è che quello che doveva essere un pomeriggio tranquillo, da trascorrere in serenità con gli amici, si è rivelato quindi un momento terribile e soprattutto spaventoso.