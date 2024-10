Prima fanno esplodere una rissa in discoteca e poi saltano sulle auto in sosta: il video Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alcuni ragazzi hanno partecipato a una rissa in una discoteca a Poggio Rusco, un comune che si trova nella provincia di Mantova. Hanno poi danneggiato alcune automobili saltando sui tetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alcuni ragazzi hanno partecipato a una rissa in una discoteca a Poggio Rusco, un comune che si trova nella provincia di Mantova. L'episodio si è verificato nella discoteca Priscilla intorno a mezzanotte e quaranta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, alcuni giovani si sarebbe presi – per cause ancora da accertare – a calci e pugni. Nella colluttazione è rimasto ferito un ragazzo di 19 anni. Il giovane è stato trasferito all'ospedale di Pieve di Coriano. Non sono conosciute le sue condizioni. Dopo aver scatenato l'aggressione, il gruppo di ragazzi coinvolti nell'episodio si è spostato e ha causato diverso caos nel paese.

Come mostrato in alcune immagini riprese e condivise su TikTok, i ragazzi avrebbero iniziato a salire e saltare su alcune automobili in sosta in vicolo Donatori di sangue. Per nulla preoccupati del loro atteggiamento, si sono filmati e poi hanno pubblicato quei frame sui social. L'obiettivo, probabilmente, era quello di vantarsi delle loro gesta e magari acchiappare qualche like. Nelle immagini si vedono proprio i giovani che saltano danneggiando così le carrozzerie dei veicoli.

Hanno poi vandalizzato sedie e tavolini di un bar. Alcuni residenti hanno poi chiamato le forze dell'ordine. Sul caso indagano i carabinieri di Gonzaga, che sono stati allertati sia dagli operatori del 118 che dagli addetti alla sicurezza.