Scoppia una rissa tra 50 motociclisti al raduno di harleysti: un uomo accoltellato e uno investito da un'auto Un 29enne è stato accoltellato durante una rissa tra motociclisti a Inverigo (Como) il 3 novembre, mentre un 50enne è stato investito da un'auto in fuga. I carabinieri, per ora, hanno denunciato 5 delle 50 persone presenti al raduno.

A cura di Enrico Spaccini

Un raduno di appassionati di Harley-Davidson (foto da LaPresse)

Circa 50 persone si sono ritrovate domenica mattina, 3 novembre, all'esterno del Crazy Driver di Inverigo (in provincia di Como) per un raduno tra appassionati di Harley-Davidson. Per cause che non sono state ancora individuate, ad un certo punto è scoppiata una rissa con un gruppo di circa 30 motociclisti che avrebbe iniziato a picchiare gli altri. La mattinata si è conclusa con un 29enne accoltellato, un 50enne investito da un'auto in fuga e cinque persone denunciate. I carabinieri della Stazione di Lurago d'Erba sono ancora al lavoro per identificare gli altri partecipanti ai disordini.

La rissa tra motociclisti a Inverigo

La rissa è esplosa poco prima di mezzogiorno del 3 novembre all'esterno del Crazy Driver di Inverigo, a ridosso della strada. A chiamare i soccorsi sono stati due passanti che hanno notato la presenza di due uomini a terra feriti, ma all'arrivo dei carabinieri non c'era già più nessuno.

Un 29enne di Lugano era stato ferito con una coltellata ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba, mentre un 50enne veneto era stato investito da un'auto e, quindi, trasportato all'ospedale di Monza dove è ancora ricoverato in prognosi riservata.

Denunciate 5 persone, continuano le indagini

I carabinieri hanno acquisito le telecamere di sorveglianza del locale per ricostruire quanto accaduto. Il 29enne sarebbe stato accoltellato durante la rissa, mentre il 50enne sarebbe stato investito per sbaglio da un uomo che stava cercando di andare via da quel posto il prima possibile. L'automobilista, intanto, è stato denunciato per lesioni stradali colpose.

Altre cinque persone, intanto, sono state denunciate per rissa aggravata dall'uso delle armi. I militari stanno cercando di risalire agli altri partecipanti al raduno.