Picchiano con pugni al volto un tifoso disabile, individuati gli aggressori: disposto il Daspo Due tifosi sono stati daspati perché ritenuti gli aggressori di un altro tifoso, un ragazzo autistico, che avrebbero colpito con pugni al volto prima del derby Mantova-Cremonose avvenuto lo scorso sabato a Mantova.

A cura di Ilaria Quattrone

Sabato scorso due ultrà hanno aggredito un tifoso disabile prima del derby Mantova-Cremonese che si è svolto allo stadio Martelli a Mantova sabato scorso. Dopo alcuni giorni di indagini, gli agenti della Questura hanno individuato i due responsabili. Si tratta di due uomini, un 52enne e un 55enne. Il primo è residente in provincia di Mantova, il secondo fuori provincia.

L'aggressione è avvenuta sabato intorno alle 15.30. Il gruppo di disabili, che arrivava da Cremona, si trovava a Mantova con l'Associazione Marcotti Osvaldi. Dopo aver parcheggiato il pulmino, si sono diretti verso la tribuna Cisa. Giunti nei pressi di un bar, come raccontato dal quotidiano CremaOggi, due persone si sono parate davanti e gli hanno bloccato il passaggio. A un ragazzo autistico sono stati dati diversi pugni, tra cui uno in volto. I due sono poi scappati appena arrivate le forze dell'ordine.

Gli agenti delle Digos hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e ascoltato le testimonianze dei presenti. In questo modo hanno potuto ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nei confronti dei due è stato quindi emesso un Daspo dal questore di Mantova: il provvedimento durerà cinque anni. Sono stati anche emessi due provvedimenti di Dacur, cioè Daspo Urbano, uno dalla durata di due anni per tutti i pubblici servizi di Mantova e un altro della durata di un anno per tutti i bar della zona limitrofa allo stadio.