Ultima Generazione blocca il traffico a Milano: “Non paghiamo il fossile” Alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico a Milano in zona Garibaldi. In cinque hanno esibito uno striscione arancione con la scritta: “Non paghiamo il fossile”.

A cura di Enrico Spaccini

Il traffico bloccato davanti alla stazione Garibaldi di Milano (foto di Fanpage.it)

Cinque attivisti di Ultima Generazione questa mattina, lunedì 20 febbraio, hanno bloccato il traffico in zona Garibaldi a Milano. In cinque, con indosso gilet catarifrangenti gialli e arancioni, hanno esibito uno striscione che ha occupato entrambe le carreggiate della strada impedendo alle auto di procedere. La scritta stampata sopra recita: "Non paghiamo il fossile". Sul posto anche i carabinieri che hanno condotto i manifestanti in caserma per accertamenti.

A tenere lo striscione anche Simone Ficicchia, l'attivista 20enne per il quale la Questura di Pavia aveva richiesto la sorveglianza speciale di un anno, poi respinta dal Tribunale di Milano. Per via delle varie denunce rimediate nelle diverse manifestazioni e flash mob, era stata richiesta l'applicazione del cosiddetto codice antimafia che avrebbe portato a misure di sorveglianza come l'obbligo di dimora e forme di controllo costanti da parte delle forze dell'ordine.

Lo striscione esibito dagli attivisti (foto di Fanpage.it)

Tra i clacson e gli inviti da parte degli automobilisti ad alzarsi per far circolare di nuovo le auto, qualcuno ha anche strappato via dalle mani dei ragazzi lo striscione. Altri, invece, hanno iniziato a trascinarli verso i marciapiedi.

Un ciclista strappa via dalle mani lo striscione agli attivisti (foto di Fanpage.it)

Il flash mob a Malpensa contro i jet privati

L'ultimo flash mob di Ultima Generazione risale solo a sei giorni fa, nel giorno di San Valentino. Avevano scelto il Terminal di Malpensa chiedendo ancora di eliminare i sussidi ai combustibili fossili. Con la vernice gialla avevano anche imbrattato parte delle vetrate al grido: "Basta con la follia fossile".

La scelta del 14 febbraio non era stata casuale. Infatti, l'obiettivo era quello di sensibilizzare sull'uso eccessivo dei jet privati proprio nelle ore in cui si registra un picco di decollo.