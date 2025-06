Ucciso per aver provato a rubare Gratta e vinci, i giudici: “Resta l’aggravante della crudeltà per zio e nipote”

Shu Zou e suo zio Liu Chongbing stanno affrontando il processo che li vede imputati dell’omicidio di Eros Di Ronza, ucciso il 17 ottobre 2024 a Milano. I due avrebbero colpito il 37enne in fuga con 44 forbiciate. Per i giudici, deve essere contestata loro l’aggravante della “crudeltà” come richiesto dalla Procura.