Tenta di rapinare un bar a Milano, viene colpito con le forbici dal titolare: morto 37enne Un uomo di 37 anni è stato trovato morto a Milano: avrebbe tentato di rapinare un bar e sarebbe stato colpito con le forbici dal gestore del locale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 17 ottobre, è stato trovato morto un uomo di 37 anni in una strada di Milano. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe tentato di rapinare un bar. Sarebbe stato colpito con un paio di forbici dal gestore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e gli operatori sanitari del 118.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina in una strada di via Giovanni da Cermenate, che si trova alla periferia del capoluogo meneghino. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari non hanno però potuto far altro che costarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate..

Sono quindi intervenuti anche gli agenti della volante della polizia di stato. Gli investigatori hanno scoperto che la vittima, un 37enne con diversi precedenti, di cui per il momento non è stato diffuso nome e cognome, avrebbe cercato di rapinare un bar e sarebbe stato colpito dal gestore: lo avrebbe ferito con un paio di forbici. Le ferite si sarebbero rivelate mortali. Fuori dal locale sarebbero stati trovati anche mazzetti di Gratta e vinci che il rapinatore avrebbe provato di portare via.

Gli inquirenti hanno fermato il gestore del locale e lo hanno portato in Questura: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli sull'accaduto.