Ubriaco vuole bere nel bar, arrivano i carabinieri e scoprono un assembramento: multati in 7

A Viadana, in provincia di Mantova un uomo ha chiamato i carabinieri richiedendo il loro intervento in un bar del centro. L’uomo infatti voleva consumare all’interno del locale, ma la barista glielo impediva. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato assembramenti fuori dal locale e cinque persone intente a consumare all’interno. Sono quindi scattate le sanzioni per la violazione delle disposizioni anti-Covid per i cittadini all’interno del circolo e per il gestore del locale. Anche l’uomo che ha telefonato è stato multato perché trovato in stato di ubriachezza.