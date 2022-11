Ubriaco si schianta con la moto contro il muro di una casa: è gravissimo Un uomo di 33 anni si trova in gravissime condizioni dopo essersi schiantato con la sua moto contro il muro di una casa.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Violento incidente nella serata di ieri mercoledì 16 novembre a Malavicina di Roverbella, nel Mantovano. Un uomo di 33 anni è andato a schiantarsi con la sua moto contro il muro di una casa. Ancora da capire l'esatta dinamica dell'accaduto ma sembrerebbe che la vittima fosse alla guida ubriaco.

La dinamica dell'incidente

Da una prima ricostruzione di quanto successo, poco prima delle 22.30 il 33enne avrebbe perso il controllo della sua Bmw andando fuori strada e andando a sbattere contro una casa.

A chiamare i soccorsi è stato proprio l'uomo che dopo l'incidente è sceso in autonomia dalla moto. Come riporta Brescia Today, le sue condizioni dopo poco si sono subito aggravate, forse a causa di gravissimi traumi interni.

Leggi anche Violento scontro tra auto e moto: muore un ragazzo di 29 anni

Il soccorso in elicottero

Sul posto si sono precipitati i sanitari con l'elisoccorso: il motociclista è stato traportato in codice rosso al Civile di Brescia. La prognosi è riservata e non è ancora stato dichiarato fuori pericolo. Si spera in un suo presto miglioramento.