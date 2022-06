Ubriaco investe un pedone e scappa: ritorna sul luogo dell’incidente fingendosi un passante Un uomo di 40 anni ubriaco ha investito un pedone e poi è fuggito via: pochi minuti dopo è ritornato sul luogo dell’incidente fingendosi un passente.

A cura di Giorgia Venturini

Ha prima investito un pedone poi è fuggito via con la propria auto. Pochi minuti dopo è ritornato sul luogo dell'incidente fingendosi un passante. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Carate Brianza, in provincia di Monza: qui verso le 20 un uomo di 40 anni residente in zona era alla guida della sua macchina quando in via General Cantore ha investito un pedone di 41 anni. L'impatto è stato violento tanto che l'uomo è rimasto a terra con ferite gravi.

L'automobilista ha colpito al volto un passante

In un primo momento l'automobilista si è fermato poco più avanti per verificare quanto accaduto e avvicinatosi all’uomo a terra: più volte lo ha invitato ad alzarsi tentando di sollevarlo anche con la forza. Agli altri passanti corsi in aiuto continuava a ripetere che non era successo nulla. Prima che arrivasse l'ambulanza però si è allontanato. Trenta minuti dopo l'arrivo dei paramedici l'automobilista si è avvicinato a piedi sul luogo dell'incidente e ha tentato di mescolarsi agli altri passanti. E sono stati proprio gli altri passanti a riconoscerlo anche se il 40enne ha negato di essere l'uomo alla guida dell'auto. Pochi minuti dopo così si è allontanato nuovamente. Non prima di colpire al volto un testimone che aveva tentato di braccarlo.

La denuncia per fuga e omissione di soccorso

Intanto il 41enne investito è stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo dove è stato dimesso con una prognosi di 35 giorni a causa delle fratture multiple riportate su tutto il corpo. Intanto i carabinieri della Compagnia di Seregno di sono messi alla ricerca dell'automobilista: la macchina è stata trovata ad alcune centinaia di metri più avanti il luogo dell'incidente. I militari così hanno bussato alla palazzina del 40enne: questo facendo finta di dormire, non ha mai risposto al citofono. Così i carabinieri sono riusciti ad entrare grazie ad altri condomini: una volta in casa hanno trovato l’uomo sdraiato sul letto con evidenti sintomi di abuso da bevande alcoliche. All'uomo è stata ritirata la patente: è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.