Scappia all’alt e poi picchia un carabiniere, arrestata una donna: era ubriaca Una donna di 45 anni è stata fermata dai carabinieri: aveva un tasso alcolemico di cinque volte superiore ai limiti consentiti. Avrebbe anche aggredito uno dei militari: è stata denunciata e arrestata.

A cura di Ilaria Quattrone

Era ubriaca, ma nonostante questo ha deciso di prendere l'automobile e tornare a casa: la donna, fortunatamente, è stata fermata dai carabinieri. Il controllo è però degenerato: la 45enne ha infatti picchiato uno dei militari. E per questo motivo, è stata sia denunciata perché alla guida in stato di ebbrezza che arrestata per aver aggredito i carabinieri.

L'intervento per degli schiamazzi

L'intervento si è verificato tra sabato 11 giugno e domenica 12 giugno: luogo di questo scenario, è stata la cittadina di Seregno, comune in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri erano stati allertati per degli schiamazzi in strada: arrivati sul posto, nel quartiere Santa Vittoria, e dopo aver fatto disperdere il gruppetto, si sono rimessi in auto. Nel quartiere successivo, hanno poi notato una Fiat Panda, la cui conducente guidava a zig zag e con i fari spenti.

La 45enne aveva un tasso di cinque volte superiore ai limiti

I carabinieri hanno provato a fermarla, ma ne è scaturito un inseguimento: l'auto ha invaso la corsia opposta e ha violato il semaforo rosso e non dando la precedenza ad altri veicoli. La Panda è stata poi fermata all'incrocio con via Cesare Correnti quando i militari le hanno tagliato la strada. La donna, scesa dal veicolo, ha detto di non voler fornire i documenti né si sarebbe voluta sottoporsi all'alcol test. Dopodiché li avrebbe insultati e avrebbe colpito con uno schiaffo uno dei due. Nonostante le sue minacce, la 45enne è stata sottoposta all'esame che ha rivelato come avesse un tasso cinque volte superiore al limite consentito. Da qui la denuncia e l'arresto.