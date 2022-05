Cassago, moto investe tre pedoni: morti il centauro 54enne e un ragazzo di 19 anni Tragico incidente stradale nella notte a Cassago, in provincia di Lecco, dove una moto ha investito e travolto tre pedoni. Il bilancio è di due morti e un ferito.

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale nella notte a Cassago, in provincia di Lecco, dove una moto ha investito e travolto tre pedoni. Il bilancio è di due morti e un ferito. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, le vittime sono il motociclista 54enne e uno dei due pedoni di 19 e 21 anni. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 23. Sul posto si sono precipitate quattro ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso.

Una volta arrivati lungo via Nazario Sauro, all'altezza del civico 84, dove si è consumata la tragedia, gli operatori sanitari hanno trovato i feriti in gravissime condizioni. Stabilizzati, i più gravi sono stati trasferiti in codice rosso ai vari pronto soccorso della zona. Purtroppo due di loro sono spirati dopo essere arrivati nelle strutture ospedaliere. Ricoverata in codice verde anche una donna di 53 anni che non è chiaro al momento se fosse a bordo della moto o a piedi insieme agli altri due ragazzi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Merate che hanno perimetrato l'area e avviato i rilievi del caso. Secondo una primissima ricostruzione operata dai militari, il motociclista di 54 anni avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo andando a travolgere il 19enne e ferendo l'amico di 21 anni. Ad ora non sono chiari i motivi per cui il centauro abbia sbandato andando a impattare i pedoni che si trovavano a bordo strada. Il tratto è stato momentaneamente chiuso al traffico prima di essere riaperto a operazioni concluse di soccorritori e carabinieri.