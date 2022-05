Perde il controllo della sua moto e cade: grave un ragazzo di 19 anni Un ragazzo di 19 anni è stato coinvolto in un incidente con la sua moto ed è stato sbalzato a qualche metro di distanza: è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Attimi di paura a Ferrera, in provincia di Varese. Qui lungo la Provinciale 30 un ragazzo di 19 anni è stato coinvolto in un incidente con la sua moto ed è stato sbalzato a qualche metro di distanza. Dalle prime informazioni il giovane avrebbe fatto tutto da solo. Non ci sarebbero altre persone coinvolte nell'incidente. Gli altri automobilisti hanno fatto partire subito la chiamata al 118: sul posto sono arrivati l'elicottero partito dall'ospedale comasco di Sant'Anna e un'ambulanza della Croce rossa di Luino. I sanitari hanno raggiunto il 19enne e hanno prestato le prime cure: il giovane è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. Sembrerebbe che il 19enne sia sempre rimasto cosciente ma non è chiaro se è fuori pericolo. Ora la polizia locale di Cuveglio sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.