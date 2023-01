Tutti i dubbi sul caso di Gabriel, morto dopo un festino a base di sesso e droga con il compagno 71enne Sono ancora tanti i dubbi che gravitano attorno alla vicenda della morte Gabriel Luiz Dias Da Silva, il modello di 27 anni che è stato trovato morto in casa dell’amante di 71 anni dopo un festino a base di sesso e droga.

Sono molti i dubbi che gravitano attorno alla vicenda di Gabriel Luiz Dias Da Silva, il modello di 27 anni che è stato trovato morto in casa dell'amante di 71 anni a Milano nella giornata di giovedì 12 gennaio 2023. L'ex bancario e consulente finanziario è indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso. Quando i carabinieri della compagnia Monforte sono arrivati nell'appartamento di via Marinetti, hanno trovato la vittima con un sacchetto di plastica tra la faccia e il cuscino.

Il ragazzo si era trasferito a Milano quattro anni fa, nel 2019. Lavorava in palestra e come modello. E proprio in quell'anno aveva conosciuto il 71enne. I due però non si frequentavano assiduamente. L'ex consulente aveva infatti un compagno. Con la fine della sua relazione, gli incontri con l'istruttore di fitness erano diventati costanti. Gabriel era solito passare anche diversi giorni nell'appartamento dell'indagato, di cui aveva le chiavi.

Il festino a base di sesso e droga

Due giorni fa si era trasferito a casa del pensionato e avevano dato via a una festa a base di sesso e droga. La presenza di sostanze stupefacenti è stata confermata dal pensionato che però non ha saputo specificare la tipologia. Al party avevano partecipato anche altri amici. E gli inquirenti sono sulle tracce proprio delle persone che in quei due giorni si trovavano con la coppia.

Il 71enne è stato interrogato dalla pubblico ministero Simona Ferraiuolo. Non avrebbe però fornito alcun nome. E per questo motivo, gli investigatori stanno analizzando i due cellulari sequestrati in casa e un computer portatile nella speranza di trovare un nome o un traccia che possa aiutare a chiarire quanto accaduto il giorno in cui il modello è morto.

La ricostruzione del bancario

La versione dell'anziano è che mercoledì il ragazzo dopo la colazione si sia sentito male, abbia preso alcuni farmaci per poi tornare a dormire. Avrebbe poi passato tutto il giorno a letto: "Pensavo stesse dormendo", riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera". Gli elementi che si potranno raccogliere potranno rispondere ad alcune domande: Gabriel è morto per un malore causato da un consumo eccessivo di stupefacenti? Potrebbe essere morto durante un gioco erotico?

Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. Per queste domande sarà fondamentale anche l'autopsia e gli esami tossicologici che potranno aiutare a chiarire la data e l'ora del decesso, il tipo di droga assunta e la causa della morte. Anche l'ex banchiere è stato sottoposto al test tossicologico. L'esame sarà svolto nella giornata di giovedì 19 gennaio 2023.