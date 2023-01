Trova l’amante morto sul letto, indagato l’ex bancario il 71enne: “Abbiamo assunto parecchia droga” Gianclaudio Dalla Benetta è indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso. L’ex bancario 71enne ha trovato Gabriel Da Silva, il suo amante 27enne, morto sul letto con un sacchetto di plastica sulla faccia. La sera prima avevano dato una festa a base di droga e alcol.

A cura di Enrico Spaccini

L’ingresso dell’abitazione di via Marinetti

È stato denunciato per omicidio colposo e omissione di soccorso Gianclaudio Dalla Benetta, il 71enne che giovedì mattina, 12 gennaio, ha telefonato al 112 dicendo di aver trovato morto sul suo letto Gabriel Luiz Dias Da Silva. Di origini brasiliane, il 27enne era ospite a casa sua da un paio di giorni. Accompagnato in caserma, l'uomo è stato sentito dal pm di turno.

Il rapporto tra Dalla Benetta e Da Silva

Secondo quanto raccontato e ricostruito dalle indagini, i due si stavano frequentando da diverso tempo: "Ci conoscevamo dal 2019", ha detto l'ex bancario, "eravamo un po' amici e un po' amanti, ogni tanto veniva da me qualche giorno ma non eravamo fidanzati". Dalla Benetta è un ex bancario e consulente finanziario ormai in pensione, mentre Da Silva un istruttore di fitness. La morte del giovane brasiliano sarebbe arrivata al termine di due giorni in cui i due avrebbero avuto rapporti sessuali assumendo stupefacenti e farmaci. Il 71enne ha detto di essersi svegliato e di averlo trovato già morto.

Il ragazzo aveva tra la faccia e il cuscino un sacchetto di plastica, che inizialmente si pensava fosse stato stretto attorno al collo. Stando ai primi accertamenti scientifici, sembra che il 27enne non avesse altri segni di violenza sul corpo. Ieri sera avevano dato una festa in quell'appartamento di via Marinetti. "Abbiamo assunto parecchia droga, ci sono stati dei rapporti", ha raccontato Dalla Benetta. Poi Da Silva gli chiede di restare a dormire sul suo letto. "Non l'ho più sentito da quel momento, e non sono mai entrato in camera", ha detto agli inquirenti.

L'autopsia chiarirà quando è morto il ragazzo e come. Intanto, il 71enne è stato iscritto nel registro degli indagati. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione di soccorso. Al momento della chiamata ai soccorsi, la voce di Dalla Benetta è apparsa impastata, confusa. Che I due si stavano frequentando da diverso tempo. lo ha ammesso poco dopo.