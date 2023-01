Giovane 27enne trovato morto in casa a Milano dall’amante di 71 anni: aveva un sacchetto in testa Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto nel letto in un appartamento di via Marinetti a Milano: aveva un sacchetto di plastica in testa. A lanciare l’allarme, l’amante di 71 anni che lo ospitava in casa.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella mattinata di oggi giovedì 12 gennaio in un appartamento di via Marinetti a Milano. Un ragazzo di 27 anni, originario del Brasile, è stato trovato morto nel suo letto: aveva un sacchetto di plastica in testa. A trovarlo è stato l'uomo di 71 anni che lo ospitava in casa da un paio di giorni.

L’ingresso della casa dove è stato trovato morto il giovane

Dalle prime informazioni, l'anziano ha raccontato che da poco avevano iniziato una relazione. Insieme avevano anche consumato delle dosi di stupefacenti: quanta e quanto tempo prima il decesso è ancora da capire. Il 71enne è stato interrogato dal pubblico ministero di turno: dovrà chiarire tutti i particolari.

I carabinieri intervenuti sul posto sono al lavoro per cercare di capire cosa sia successo: tra le ipotesi non si esclude quella dell'omicidio. Tutto però verrà chiarito tramite autopsia e accertamenti del caso.