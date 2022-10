Tutte le mostre a Milano a novembre 2022, da visitare anche gratis Fotografi che hanno immortalato la storia e le icone del Novecento, pittori di arte moderna, artisti concettuali e miti contemporanei. Ecco le mostre più interessanti che si possono visitare a Milano.

È l'attività perfetta per svagarsi appena usciti da lavoro, per impiegare una mattinata libera o per trascorrere un fine settimana ricco di stimoli e bellezza. Andare a visitare una mostra è una gioia per gli occhi e per la mente: sia che le temperature prolunghino ancora questa inaspettata primavera autunnale, sia che il freddo spinga a ripararsi dentro le pareti di un museo.

Anche a novembre, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta per gli aspiranti visitatori con decine e decine di mostre e iniziative uniche. Qui una selezione delle più significative esposizioni di arte moderna e contemporanea.

La prima retrospettiva di Max Hernst a Palazzo Reale

Fino al 26 febbraio a Palazzo Reale si può visitare, la prima retrospettiva in Italia dedicata a Max Ernst, capofila del movimento Dada e di quello surrealista nella prima metà del Novecento. Nonché eclettico pittore, scultore, poeta. A Milano è in mostra con oltre 400 opere tra dipinti, sculture, disegni, collage, fotografie, gioielli e libri illustrati.

Max Ernst – Le ragioni di una mostra

Palazzo Reale

Fino al 26 febbraio 2023

Lunedì chiuso

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00 -19.30

Giovedì 10.00 – 22.30

(la biglietteria chiude un'ora prima)

Open € 17,00

Intero € 15,00

Ridotto € 13,00

Il fotografo Richard Avedon a Palazzo Reale

I ritratti in bianco e nero che hanno fatto la storia, non solo della fotografia ma anche dello spettacolo e del costume internazionale. Fino al 29 gennaio 2021 Palazzo Reale celebra Richard Avedon, uno dei maestri della fotografia del Novecento, con una mostra che ne ripercorre gli oltre sessant’anni di carriera attraverso 106 immagini provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography (CCP) di Tucson (USA) e dalla Richard Avedon Foundation (USA). Una sezione, inoltre, è interamente dedicata alla collaborazione tra Richard Avedon e Gianni Versace.

Richard Avedon – Relationships

Palazzo Reale

Fino al 29 gennaio 2023

Lunedì chiuso

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00 -19.30

Giovedì 10.00 – 22.30

(la biglietteria chiude un'ora prima)

Open € 17,00

Intero € 15,00

Ridotto € 13,00

Bruce Nauman al Pirelli Hangar Bicocca

Insegne luminose al neon, spazi ed esperienze sensoriali uniche. Tra gli artisti viventi di maggior rilievo, Bruce Nauman ha segnato la storia dell’arte contemporanea dalla metà degli anni Sessanta ad oggi, con una ricerca pionieristica che abbraccia diversi media: installazione, video, scultura, performance, fotografia, disegno e suono. Sviluppandosi negli oltre 5000 metri quadrati delle Navate di Pirelli HangarBicocca, la mostra restituisce quasi quarant’anni della ricerca artistica di Nauman.

Bruce Nauman – Neons Corridors Rooms

Pirelli Hangar Bicocca

Fino al 26 febbraio 2023

Aperta da giovedì a domenica ore 10.30-20.30

Ingresso gratuito

Museum of Dreamers Milano

Tuffarsi in una piscina di palline, camminare a testa in giù, camminare in un mondo coloratissimo in stile Instagram… a Milano si può. A due passi dal Duomo sorge infatti il museo dei sognatori, il Museum of Dreamers che in oltre 2000 metri quadrati ospita 15 installazioni con cui i visitatori potranno interagire.

Museum of Dreamers

Fino al 18 dicembre 2022

Piazza Cesare Beccaria

Lun-Gio dalle 11.00 alle 20.00 (ultimo ingresso 19.00)

Ven-Dom dalle 10.00 alle 22.00 (ultimo ingresso 21.00)

Ingresso € 18

Robert Capa al Mudec Milano

È in arrivo dall'11 novembre un omaggio al grande fotografo ungherese Robert Capa, in occasione dei 110 anni dalla nascita: una mostra personale ripercorrerà i principali reportage di guerra e di viaggio che Capa realizzò durante vent’anni di carriera. Anni che coincisero con i momenti cruciali della storia del Novecento. In esposizione, i più importanti lavori di Capa dalla Guerra civile spagnola alla Seconda guerra mondiale, dai viaggi in Unione Sovietica ai conflitti in Indocina.

Robert Capa nella storia

Fino al 19 marzo 2023

Lunedì 14.30 – 19.30

Martedì – mercoledì – venerdì – domenica 9.30 – 19.30

Giovedì – sabato 9.30 – 22.30

Intero € 14

Ridotto € 12