Turista milanese muore in Kenya in un incidente stradale: era appena atterrata con il marito Antonietta Bigliotto è morta in un incidente stradale in Kenya. La 79enne milanese era appena atterrata a Mombasa per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme al marito.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una turista italiana è morta in Kenya in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Secondo quanto appreso finora, l'impatto è avvenuto tra le località turistiche costiere di Kilifi e Malindi. La vettura era guidata da un cittadino keniota e a bordo c'era la turista insieme a suo marito, appena atterrati all'aeroporto di Mombasa per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Il caso è seguito dall'ambasciata italiana a Nairobi.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, per cause ancora da chiarire, l'auto avrebbe tamponato un camion. L'impatto è stato violento, al punto che la turista italiana è deceduta poco dopo. La vittima si chiamava Antonietta Bigliotto ed era nata e cresciuta a Milano. Il marito della 79enne, invece, avrebbe riportato solo qualche contusione.

