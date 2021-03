Inventavano pericolosissime fughe di gas e gravi danni alle case pur di farsi aprire la porta e poi truffarli: i carabinieri della compagnia di Gonzaga ha quindi arrestato due uomini di 24 e 41 anni residenti a Brescia e Manerbio che avevano truffato cinque anziani ultra ottantenni e una persona disabile a Suzzara, in provincia di Mantova.

I finti interventi di verifica gratuita

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, i due si sarebbero spacciati sempre per tecnici del gas promettendo alle vittime degli interventi di verifica gratuita. Fingevano di trovare un problema nelle abitazioni e proponevano alle vittime di comprare un rilevatore di gas pagando cifre che si aggiravano attorno ai 300 euro. Dalle verifiche invece è emerso che gli stessi apparecchi su Internet si trovano a un prezzo che va tra i 20 e i 50 euro.

Possibili truffe anche in altre parti della Lombardia

Quando i due sono stati fermati, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il giornale di Brescia", sono stati perquisiti e trovati con addosso circa mille euro in contanti probabilmente proventi di altre truffe. Sono stati inoltre trovati in possesso di altri rilevatori e dei documenti che riportavano i loghi di alcune aziende. Si sta quindi indagando anche sui possibili legami tra loro e queste società. Dagli accertamenti è poi emerso che i due avevano dei precedenti sia per truffe che per altri reati. Secondo gli inquirenti è possibile che le truffe messe a segno nella mattinata di ieri a Suzzara fossero solo una delle operazioni sulle quale i due stavano lavorando. È probabile infatti che fossero state eseguite altrettanti raggiri in altri parte della Lombardia.