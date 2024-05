video suggerito

Trovato un cadavere in un parco di Milano: non aveva documenti, polizia sul posto Il cadavere di un uomo sulla quarantina e senza documenti ritrovato in un parco pubblico di Milano: polizia sul posto, salma posta già sotto sequestro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il corpo privo di vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina da un passante nei giardinetti intitolati ai Caduti di Nassiriya, a Milano. L'uomo, apparentemente sulla quarantina, non aveva documenti con sé, e la polizia di Stato, intervenuta dopo la segnalazione, sta procedendo ora all'identificazione attraverso le impronte digitali. Nessuna ipotesi al momento è esclusa: neppure quella del suicidio. La salma è stata intanto posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, e non è escluso che nelle prossime ore la Procura della Repubblica possa decidere di disporne l'autopsia, che potrebbe essere fondamentale per le indagini.

Tutto è accaduto questa mattina, in via Benedetto Croce, nei giardinetti intitolati ai Caduti di Nassiriya che si trovano nella zona occidentale del capoluogo meneghino, non lontano dal Monte Stella. Un passante, che poco prima delle 8 stava passeggiando nei giardini pubblici, ha notato il corpo di uomo nei pressi di un albero, ed ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici e gli infermieri del 118 a bordo di un'ambulanza, ma per lui non c'è stato nulla da fare: era già morto all'arrivo dei soccorritori. Poco dopo è arrivata sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato, per i rilievi del caso: il cadavere non aveva documenti, e dunque per identificarlo si ricorrerà alle impronte digitali. Non è chiara neppure la causa esatta del decesso: nessuna ipotesi è esclusa dagli inquirenti, neppure quella del suicidio. Maggiori risposte si potranno avere solo dopo l'identificazione della salma e dalla sempre più probabile autopsia, chiamata a far luce su questo decesso.