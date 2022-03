Trovato morto l’escursionista milanese disperso sul monte Moregallo: era scivolato in un canale Il corpo è stato individuato in un fondo a un canale nel tardo pomeriggio di oggi 11 marzo.

A cura di Giorgia Venturini

É stato purtroppo trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi 11 marzo l'escursionista di Milano disperso da ieri. L'uomo, un anziano di 88 anni, era partito da casa per una gita sul monte Moregallo a Valmadrera, sulla sponda occidentale del ramo di Lecco del lago di Como. Poi di lui non si hanno avuto più sue notizie. Da allora sono scattate le ricerche di diverse squadra del Nucleo Speleo alpino fluviale e le squadre specializzate in topografia applicata al soccorso, insieme ai vigili del fuoco volontari di Valmadrera. Per le ricerche erano state impegnate altre unità cinofili e alcuni droni che possono riprendere la zona dall'alto. Tutto supportato dal volo in elicottero dei vigili del fuoco decollati da Malpensa e dei sanitari dell'eliambulanza di Como. Fino a oggi con la triste scoperta.

Il corpo ritrovato in un canalone impervio

A dare l'allarme ieri sono stati i figli che non hanno visto più tornare a casa il padre. Così preoccupati hanno chiamato il 112. I soccorritori hanno individuato l'uomo nel Sambrosera, un canale molto impervio: ad avvistarlo è stato uno degli elicotteri impegnati in zona per le ricerche. Il soccorso alpino della Lombardia in un suo post su Facebook ha scritto: "Gli elicotteri di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza hanno sorvolato l'area ad ampio raggio". E poi nel post si legge: "La stretta collaborazione con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, con i Vigili del fuoco, con i Carabinieri e con il Nucleo cinofilo Soccorso Grigna – Protezione civile nazionale Alpini ha consentito di ottimizzare tutte le fasi della ricerca, è quindi doveroso un ringraziamento nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni".