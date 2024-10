video suggerito

Trovato il cadavere di un uomo con la testa mozzata in un bosco: indagini in corso È stato trovato il cadavere di un uomo senza testa nei boschi di Nave, in provincia di Brescia. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Si indaga sulle cause della morte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di domenica 6 ottobre è stato trovato il cadavere di un uomo senza testa nei boschi di Nave, nella zona di Montecchio, comune che si trova in provincia di Brescia. A fare la macabra scoperta è stata una coppia di cacciatori, che ha immediatamente chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno isolato l'area e svolto tutti i rilievi del caso. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione.

Gli inquirenti hanno provveduto a trasferire il corpo nell'obitorio degli Spedali Civili di Brescia dove sarà sottoposto ad autopsia e al test del Dna. Per il momento, infatti, non si conosce la sua identità. Non c'erano documenti o altri oggetti che potrebbero chiarire di chi si tratti. Inoltre le condizioni del cadavere hanno reso la vittima irriconoscibile. Gli inquirenti stanno cercando di confrontare il suo profilo con quello di persone scomparse negli ultimi mesi nel Bresciano e non solo.

Da un primo esame sembrerebbe che sia morto da diversi mesi. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Per il momento però quella più accreditata è quella del gesto estremo. Il cadavere è stato trovato con la testa staccata, che era a sua volta avvolta in un sacchetto che invece era ancora incastrata a un ramo spezzato. Questo potrebbe essere stato utilizzato per un'eventuale impiccagione. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni potrebbero esserci maggiori dettagli sull'accaduto, sulla dinamica e dare soprattutto un nome e cognome all'uomo.