Trovato un cadavere in Val Trompia a 1.300 metri di quota: è un uomo di 67 anni Un 67enne è stato trovato senza vita in Val Trompia, a Bovegno, nella mattinata del 23 ottobre. A dare l'allarme è stata un'escursionista.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Il corpo di un 67enne è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, mercoledì 23 ottobre, a 1.300 metri di quota nel territorio comunale di Bovegno (in provincia di Brescia). A dare l'allarme è stata un'escursionista che stava camminando nel bosco e che avrebbe notato il cadavere. Il 67enne, ormai deceduto, è stato recuperato dalle squadre del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) della Stazione di Valle Trompia de Soccorso alpino V Delegazione Bresciana.

L'allarme è scattato qualche minuto dopo le 10:30 del 23 ottobre. A chiamare il numero unico per le emergenze è stata un'escursionista che stava camminando nel bosco, in prossimità della Malga Prati Magri, e che ha notato il cadavere di una persona. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sul posto è stata inviata in codice rosso l'automedica con il medico a bordo e l'elisoccorso decollato da Brescia.

Il 67enne è stato trovato in un luogo impervio, in località Goletto delle Corti – Prati Magri, a circa 1300 metri di quota nel territorio comunale di Bovegno, nell'alta Val Trompia. Probabilmente l'uomo era solo e non è escluso che il decesso possa essere ricollegato a cause naturali. Le squadre del Cnsas si sono occupate del recupero del cadavere e del trasporto a valle. Sono stati informati dei fatti anche i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia.