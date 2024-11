video suggerito

Orazio Scalzo, morto durante un’escursione: “Abbiamo sentito le urla, poi è precipitato nel canale” Orazio Scalzo è morto ieri pomeriggio mentre stava facendo un’escursione nella Bergamasca: è precipitato per una trentina di metri. Tre escursionisti lo hanno sentito urlare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Orazio Scalzo (foto da Instagram)

Nella giornata di ieri, sabato 9 novembre, intorno alle 14, si è verificato un incidente in montagna e precisamente sul Cavallo. La montagna, che tocca i 2.323 metri, è al confine tra Mezzoldo e San Simone di Valleve, in alta Valle Brembana, in provincia di Bergamo. Nell'incidente è morto un uomo di 33 anni, Orazio Scalzo. Il 33enne, ingegnere originario di Roma ma domiciliato nella provincia di Milano, è precipitato per una trentina di metri in un canalone.

Tre escursionisti, come riportato dal quotidiano L'Eco di Bergamo, hanno sentito le urla di aiuto e il rumore dei massi caduti e si sono precipitati nel punto in cui Scalzo è precipitato. I tre – due donne di Almé e Ponteranica e un uomo sempre di Ponteranica – si trovavano al passo San Simone dove ci sono le vecchie seggiovie della stazione sciistica, la Sessi e la Camoscio, che sono chiuse ormai da ben sette anni.

I tre hanno soccorso Scalzo e poi hanno chiamato gli operatori sanitari del 118. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo. I paramedici, arrivati con un elicottero partito da Sondrio, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sembrerebbe che il 33enne fosse fuori dal sentiero. Il corpo è stato poi portato fino alla piazzola dove si trova la chiesa di Valleve. La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria. Si attende il nulla osta dell'autorità giudiziaria e l'arrivo dei parenti. I tre escursionisti, visibilmente scossi, sono stati poi ascoltati dai carabinieri per ricostruire la dinamica.