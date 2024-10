video suggerito

Omicidio Candido Montini, l'ex vicesindaco ucciso in casa sua: trovata la possibile arma del delitto Candido Montini è l'uomo di 76 anni che è stato trovato morto in casa sua nel Comasco. Il suo assassino non è stato ancora rintracciato. È stata però trovata l'arma del delitto.

A cura di Ilaria Quattrone

Candido Montini

Nella giornata di martedì 24 settembre è stato trovato morto l'ex vicesindaco di Garzeno (Como), Candido Montini. Sul cadavere del 76enne sono state rinvenute alcune ferite da taglio al collo e al petto. A scoprire il cadavere è stato il fornaio della piccola frazione di Catasco, dove l'ex esponente politico viveva e aveva un piccolo negozio di alimentari.

Il concittadino ha infatti notato che Montini non aveva aperto il locale e non era passato a prendere il pane. Si è quindi allarmato ed è andato a trovarlo a casa sua. Ha così fatto la macabra scoperta. Ha chiamato i carabinieri che hanno immediatamente svolto tutti i rilievi del caso. Fin da subito è stata esclusa l'ipotesi della rapina: considerato che in casa non mancavano oggetti di valore.

Qualche giorno dopo è stato trovato il portafogli dove però mancavano i soldi. Non è escluso che possa trattarsi di un possibile depistaggio. Ieri, non lontano dalla bottega alimentare, è stato ritrovato un coltello lungo la strada. L'arma è stata portata nel laboratorio del Ris di Parma che la sta analizzando nella speranza di trovare impronte o tracce biologiche. Queste potrebbe infatti portare a scoprire chi sia il responsabile del delitto.

Nei giorni scorsi gli investigatori hanno interrogato anche i familiari, amici e conoscenti del 76enne. Molti cittadini si sono detti disposti a fornire il proprio Dna per aiutare a trovare l'assassino.

Sul cadavere di Montini è stata disposta e svolta l'autopsia: da un primo esame sembrerebbe che abbia provato a difendersi dalle coltellate. Per il momento non è stato ancora concesso il nulla osta per i funerali. Il motivo è stato dal fatto che, in questo modo, sarà possibile continuare gli accertamenti.