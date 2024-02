Trovati sei cagnolini abbandonati in una borsa: sei cuccioli cercano una casa Sei cuccioli di cane sono stati ritrovati dentro a una borsa abbandonata vicino a un cassonetto di Bovegno, comune che si trova in provincia di Brescia. Gli agenti stanno cercando il responsabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Nel pomeriggio di sabato 10 febbraio, gli agenti del corpo intercomunale della polizia locale Valle Trompia hanno trovato sei cuccioli di cane dentro una borsa che è stata abbandonata vicino a un cassonetto. L'intervenuto è avvenuto a Bovegno, comune di appena mille abitanti che si trova in provincia di Brescia. Un cittadino ha infatti segnalato la presenza del sacchetto dove all'interno c'erano sei cagnolini.

I cuccioli sono stati affidati a un veterinario e a un'associazione di volontari

Gli animali, che sono in totale sei, hanno infatti poche settimane di vita. È stato quindi chiesto l'aiuto dell'unità cinofila della polizia locale. Loro si sono immediatamente attivati insieme a un veterinario e alcuni volontari. Da un primo controllo, sembrerebbe che i piccoli stiano bene. Non avrebbero infatti ferite o altre malattie. Sono stati poi affidati alle cure dell'associazione Sos Cani randagi. I volontari hanno spiegato che si attiveranno adesso per trovare una casa e una famiglia ai cani.

L'autore del gesto rischia una denuncia per abbandono di animali

Ma chi ha potuto compiere un gesto simile e soprattutto tanto indegno? È questa la domanda che si pongono le forze dell'ordine che adesso indagano per identificare l'autore. Questa persona infatti richiesta una denuncia all'autorità giudiziaria per abbandono di animali. Con il suo atto, avrebbe potuto causare il ferimento dei cuccioli o peggio la loro morte. Perché scegliere di lasciarli in mezzo a una strada? Forse solo dopo che sarà individuato, potrà rispondere a queste domande che hanno sollevato l'indignazione di molti cittadini.