Il video degli uomini che legano due pitbull a un cancello di Segrate e li abbandonano La sezione milanese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha diffuso il video di due uomini che abbandonano due pitbull legandoli a un cancello a Segrate (Milano). "Servono regole", ha scritto l'associazione su Facebook, "non sono cani per tutti".

A cura di Enrico Spaccini

Alcuni giorni fa due uomini hanno abbandonato due pitbull fuori dalla sede del rifugio di Segrate (nella Città Metropolitana di Milano). A renderlo noto è la sezione milanese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane che attraverso i suoi profili social ha diffuso il video registrato dalle telecamere di sorveglianza del canile. "Pitbull e molossi sono un'emergenza vera", si legge sul post Facebook, "chiediamo leggi che tutelino questi cani dalla nostra incapacità, chiediamo regole e requisiti perché non sono cani per tutti".

I cani abbandonati al cancello del rifugio di Segrate

Il filmato in questione risale allo scorso venerdì 23 febbraio. Due uomini si sono avvicinati al cancello del rifugio in modo circospetto, probabilmente per accertarsi che nessuno dei passanti li notasse. Dopodiché hanno provveduto a legare i guinzagli alle inferriate e in pochi secondi hanno lasciato lì i pitbull.

"Dovete aiutarci", ha scritto la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, "pitbull e molossi sono un'emergenza vera". Come sostenuto dall'associazione, troppo spesso queste tipologie di cani diventano "vittime di persone come queste che se ne liberano in questo modo oppure passati di mano in mano", o peggio ancora "sfruttati da delinquenti, coinvolti in contesti sociali disagiati".

I canili affollati da pitbull e molossi perché "di difficile adozione"

Il problema, essenzialmente, è che questi cani di media e grossa taglia vengono "gestiti da chi non è in grado di farlo", sostengono dal rifugio, per questo motivo "chiediamo regole e requisiti". Altrimenti, come già accade da diverso tempo, i canili vengono affollati di pitbull e molossi "perché di difficile adozione".

Il post milanese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane si conclude con un appello alla politica "che non legifera" e alle associazioni "che si girano dall'altra parte perché l'argomento è scomodo. Non c'è più tempo, i canili non possono fronteggiare questa emergenza".