Rubano le cucce dei gatti alla colonia felina: si cercano i responsabili Qualcuno ha portato via le cucce dei gatti alla colonia di Montichiari, in provincia di Brescia. La struttura, che si prende cura degli animali, ha lanciato un appello: "Aiutateci a trovare i responsabili".

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di ieri, sabato 2 marzo, qualcuno ha rubato alcune cucce per i gatti in una colonia felina. Un gesto che ha stupito i volontari, ma anche i cittadini che conoscono quella struttura. Non è chiaro come sia stato possibile e soprattutto il motivo che avrebbe potuto spingere a un gesto così orribile.

Le tre casette rubate da ignoti

La colonia di gatti alla Fascia d'oro, vittima di questo atto, si trova a Montichiari, un comune nella provincia di Brescia. I volontari si prendono cura gratuitamente degli animali: procurano loro cibo, le medicine, le coperte e anche cucce. Affetto e aiuto a dei gattini che rischierebbero di morire.

Ieri mattina qualcuno ha deciso di rubare ben tre delle casette dove i gattini si riparano da freddo e pioggia e in generale da tutte le intemperie. A fare la scoperta sono state proprio due responsabili dell'area. Probabilmente il furto è avvenuto qualche giorno prima. Presumibilmente il 29 febbraio.

L'appello della colonia di gatti

La colonia è regolarmente censita dall'Agenzia della tutela della salute del territorio e dal Comune di Montichiari. Sarà difficile poter individuare però il responsabile o i responsabili. Anche perché esiste un'unica videocamera di sicurezza che però è puntata su una direzione diversa da quella dove si trovavano le cucce.

I volontari hanno però deciso di lanciare un appello chiedendo d poter essere contattati da chiunque possa avere informazioni utili a individuare i responsabili. Nel frattempo cercheranno altre casette che sostituiranno quelle appena portate via.