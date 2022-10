Trova una volpe in difficoltà sul divano di casa: salvata da un volontario Una signora all’alba di oggi martedì 18 ottobre si è trovata una volpe sul divano di casa in difficoltà: è stata salvata da un volontario.

Un ospite in soggiorno che non ti aspetti. In una casa di Albiate, provincia di Monza e Brianza, comodamente seduta sul divano, una signora all'alba di oggi martedì 18 ottobre si è trovata una volpe. L'animale – come riporta Monza Today – si vedeva che era in evidente difficoltà.

La volpe chiedeva aiuto

La donna ha chiamato Said Beid il pet detective di Villasanta impegnato sul territorio a recuperare gli animali feriti o in fuga. Lui stesso sui social racconta cosa è successo: "Vengo contattato per un'emergenza: una volpe si introduce da due giorni in una casa privata accomodandosi sul divano. È magra, malconcia, con evidenti problemi alla pelle ed il suo avventurarsi in un'abitazione era davvero una disperata richiesta d'aiuto".

Poi continua: "Mi reco subito sul posto e riesco a metterla in sicurezza. Ricevuta autorizzazione dalla Polizia Provinciale la porto al centro recupero selvatici Stella del Nord. Ringrazio la mia amica Anna Raimondi per avermi segnalato questa piccola volpe in difficoltà".

Salvata dal volontario vestito con la mimetica

Il volontario è entrato nell'abitazione della donna vestito con la mimetica: questo perché sperava di attirare l'attenzione della volte che si stava nascondendo nel giardino. Poi è stata la volpe ad andare incontro al volontario: chiedeva aiuto, le sue condizioni infatti erano preoccupanti. Subito dopo è stata trasportata al Centro di recupero degli animali selvatici di Caloziocorte, in provincia di Lecco: qui i veterinari si stanno prendendo cura della volpe. "Stava solo aspettando che qualcuno la aiutasse", precisa alla testata locale Said Beid.