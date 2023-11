Trova i cadaveri dei genitori in camera da letto con ferite d’arma da taglio: ipotesi omicidio suicidio Nel pomeriggio di oggi sono stati trovati i corpi di una coppia in un appartamento di Corbetta (Milano): a rinvenirli e lanciare l’allarme è stato il figlio di 24 anni. L’ipotesi è quella di un omicidio suicidio: la donna (che soffriva di problemi psichici), avrebbe ucciso il marito nel sonno a coltellate per poi togliersi la vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 5 novembre, un ragazzo di 24 anni ha trovato i cadaveri dei genitori nell'appartamento in cui vivevano a Corbetta, comune che si trova nella provincia di Milano. Il giovane ha dato subito l'allarme ai soccorritori.

I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno ricevuto la segnalazione alle 15.10 di oggi pomeriggio: sono stati così attivati i medici e i paramedici del 118. Quando sono arrivati nell'abitazione, che si trova in via Piave, hanno rinvenuto i cadaveri. Le vittime sono marito e moglie: lui ha 54 anni e lei 47 anni.

È stato svolto un primo esame autoptico: sulla base dei primi accertamenti, sarebbero state trovate ferite da arma da taglio. I militari stanno proseguendo con i rilievi tecnico scientifici. Attraverso questi, si potrà ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e capire cosa sia successo.

Al momento l'ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella dell‘omicidio suicidio. La donna, che soffriva di problemi psichiatrici, potrebbe aver colpito il marito mentre dormiva, per poi rivolgere il coltello verso se stessa. L'uomo, un muratore di origine calabrese, non avrebbe avuto il tempo di reagire o di sfuggire ai fendenti della moglie. Da quanto si apprende la 47enne era stata di recente in cura al vicino ospedale di Magenta. L'arma utilizzata, un coltello da cucina, è stato rinvenuto vicino al corpo della casalinga. Non ci sono evidenze di presenze in casa quando è esplosa la violenza, né di effrazione.