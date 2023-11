Accoltellamento alla stazione Centrale di Milano: 19enne ferito al torace Accoltellamento nella notte a Milano, dove un 19enne è arrivato con l’ambulanza in ospedale per ferite d’arma da taglio al torace.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di diciannove anni è stato ferito al torace ed è finito in ospedale. L'accoltellamento è avvenuto nei pressi della stazione Centrale di Milano nella notte di domenica 12 novembre. Vittima del ferimento è un giovane poco più che maggiorenne di origine marocchina, che ha dovuto ricorrere a cure mediche, ma che per fortuna non rischia di morire.

Secondo quanto ricostuito finora dalle forze dell'ordine e ancora in fase d'accertamento erano circa le 4 e il ragazzo si trovava in strada vicino a piazza IV Novembre quando una persona gli si sarebbe avvicinata all'improvviso, aggredendolo e rubandogli il telefonino. Poi gli ha sferrato alcuni fendenti presumibilmente con un coltello, colpendolo al torace.

A dare l'allarme sono stati probebilamente i passanti o i residenti, la cui attenzione è stata attirata dalle urla provenienti dalla strada. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato in ospedale in codice giallo. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di propria competenza e hanno ascoltato il diciannovenne, per raccogliere la sua versione dei fatti ed elementi utili alle indagini.

I militari stanno controllando se nell'area in cui è c'è stato il ferimento siano presenti telecamere di videosorveglianza, che possano aver immortalato quanto successo, per cercare di risalire ai responsabili. Non è la prima volta che accadono episodi del genere in città, ma sono già diverse le vittime di aggressioni e accoltellamenti nei pressi della stazione Centrale.