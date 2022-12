Troppe risse e rapine, sospesa la licenza a una discoteca di Milano: “Coinvolti anche i buttafuori” Il questore di Milano ha sospeso la licenza per 15 giorni alla discoteca milanese Pura Vida. Da gennaio, spiega, sono arrivate diverse segnalazioni di episodi di “particolare ferocia e gravità con il coinvolgimento anche degli addetti alla sicurezza”.

A cura di Enrico Spaccini

Risse, aggressioni, rapine, episodi di violenza che a volte hanno avuto come protagonisti gli addetti alla sicurezza del locale. È da gennaio che dalla discoteca milanese Pura Vida di via Boncompagni, in zona Corvetto, arrivano in Questura segnalazioni di questo tipo. Ora il questore Giuseppe Petronzi ha deciso di sospendere la licenza per 15 giorni.

"Chiusi 15 giorni per problemi tecnici"

La notifica della sospensione è stata notificata al titolare del locale nella mattinata di oggi, giovedì 15 dicembre, dagli agenti del commissariato Mecenate. La pagina Facebook di Pura Vida già in un post di ieri aveva annunciato che la discoteca sarebbe rimasta chiusa per 15 giorni, ma come motivazione indicava generici "problemi tecnici".

La Questura di Milano, invece, parla di vari episodi avvenuti dentro e fuori dal locale caratterizzati da particolare ferocia e gravità. In alcuni di questi casi i protagonisti delle violenze sarebbero proprio gli addetti alla sicurezza del locale, che in altre occasioni "si sono dimostrati del tutto incapaci di prevenire il verificarsi di episodi di pericolo per la sicurezza e l'incolumità degli avventori".

Il cliente colpito con una bottiglia

Tra le motivazioni della sospensione, viene riportata un'aggressione avvenuta lo scorso ottobre. Un cliente era uscito dalla discoteca in compagnia di due amiche. Appena fuori dal locale, ha avuto una discussione con un uomo che si era avvicinato per infastidire le ragazze.

In quel momento era riuscito ad allontanare il disturbatore, ma dopo aver fatto qualche passo si è reso conto che in quattro lo avevano seguito. Raggiunto dal gruppo, è stato immobilizzato con la forza finché quell'uomo con cui aveva discusso in precedenza lo ha colpito con una bottiglia. Ferito in modo grave, è stato portato in ospedale in codice rosso dal quale è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni.