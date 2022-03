Treni in ritardo fino a due ore alla stazione Centrale di Milano per un guasto all’altezza di Firenze Un guasto sulla linea ferroviaria Alta velocità e convenzionale vicino Firenze ha causato rallentamenti e cancellazioni in tutta Italia. Pesanti ritardi anche alla stazione Centrale di Milano.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Mattinata di passione per i viaggiatori che devono spostarsi in treno. Dalle prime ore di oggi, giovedì 17 marzo, il traffico ferroviario è rimasto in tilt per diverse ore causando ritardi a catena in molte stazioni italiane, tra cui quella di Milano Centrale. Due, in particolare, le criticità: la prima è stata un inconveniente tecnico alla linea Alta velocità e convenzionale in prossimità di Firenze Campo di Marte, tra Firenze e Roma. Il secondo un guasto ai sistemi di circolazione a Casoria, nel Napoletano, quest'ultimo riparato poco dopo le 8.30.

Il primo guasto poco dopo le 3 del mattino: pesanti ripercussioni sulla circolazione

Il primo guasto è stato il più grave: si è trattato di un problema agli apparati di comando centralizzato e computerizzato del traffico riscontrato attorno alle tre del mattino. I tecnici di Rete ferroviaria italiana, che a Fanpage.it hanno escluso l'ipotesi di un attacco hacker, hanno lavorato per ore prima di riuscire a risolvere il problema. Il risultato è stato un ritardo fino a due ore e mezzo per i treni che dovevano percorrere quella direttrice, la principale dell'Alta velocità da Nord a Sud, e ritardi anche su altre tratte.

Ritardi anche alla stazione Centrale di Milano

Se ne sono accorti, tra gli altri, anche i viaggiatori che dovevano prendere un treno alla stazione Centrale di Milano: pesanti ritardi sono stati segnalati per i convogli in partenza verso Napoli e Salerno via Bologna-Firenze-Roma, verso Bari e anche verso Torino. Dalle 10, finalmente, come comunicato da Rfi il traffico ferroviario è tornato in graduale ripresa, anche se con inevitabili e pesanti rallentamenti.