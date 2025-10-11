Tregua a Gaza, Milano festeggia in piazza: “Anche merito del nostro sostegno alla Palestina”

Dopo due anni di manifestazioni a Milano a sostegno del popolo palestinese e contro la guerra a Gaza, quello di sabato 11 ottobre è stato il primo corteo in tempo di tregua.

"Ciao a tutti e a tutte, ieri mi sono venuti in mente i ricordi: il 10 ottobre 2023 è stata la nostra prima manifestazione contro questo genocidio a Gaza, oggi 11 ottobre 2025 si spera che sia l'ultima manifestazione, perché chissà se poi tutto si sposterà in Cisgiordania, ma per ora un applauso a voi milanesi": è in questo intervento, di una ragazza dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, il senso del corteo che sabato pomeriggio si è svolto a Milano dopo l'accordo di pace che ha portato la tregua a Gaza.

"Non c'è stata una settimana in cui abbiamo smesso di manifestare ogni sabato per la Palestina" ha ricordato dal camioncino la giovane attivista palestinese, durante il corteo del sabato che ha finalmente un sapore diverso.

Due anni di guerra a Gaza

Dopo centinaia di manifestazioni in città e gli ultimi scioperi generali in sostegno del popolo palestinese, anche a Milano è forte l'emozione per l'accordo che ha messo a tacere le armi.

"Vedere centinaia di migliaia di gazawi di ritorno verso casa anche se non hanno più la casa è un’immagine che dà gioia e sollievo" ha commentato Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia. "Poter vivere senza droni, senza bombe e senza missili è già una notizia buona" continua Hannoun.

"Accogliamo con favore la notizia dell'accordo di pace, è chiaro che questo è il risultato in primis della storica ed eroica resistenza palestinese e che abbiamo contribuito anche qui a sostenere in Occidente, con le manifestazioni oceaniche e gli scioperi generali" spiega a Fanpage.it Giorgia Salvati di Cambiare Rotta.

Il voto per lo stop al gemellaggio con Tel Aviv

"Continuiamo la nostra mobilitazione per rompere i rapporti con Israele, a partire dal gemellaggio che il Comune di Milano intrattiene con Tel Aviv", spiega Salvati.

L'appuntamento è infatti per lunedì 13 quando il consiglio comunale di Milano voterà proprio sul gemellaggio mentre fuori è previsto un presidio di attivisti e associazioni palestinesi.