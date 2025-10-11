milano
Video thumbnail

Tregua a Gaza, Milano festeggia in piazza: “Anche merito del nostro sostegno alla Palestina”

Dopo due anni di manifestazioni a Milano a sostegno del popolo palestinese e contro la guerra a Gaza, quello di sabato 11 ottobre è stato il primo corteo in tempo di tregua.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Simone Giancristofaro
1 CONDIVISIONI
Immagine

"Ciao a tutti e a tutte, ieri mi sono venuti in mente i ricordi: il 10 ottobre 2023 è stata la nostra prima manifestazione contro questo genocidio a Gaza, oggi 11 ottobre 2025 si spera che sia l'ultima manifestazione, perché chissà se poi tutto si sposterà in Cisgiordania, ma per ora un applauso a voi milanesi": è in questo intervento, di una ragazza dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, il senso del corteo che sabato pomeriggio si è svolto a Milano dopo l'accordo di pace che ha portato la tregua a Gaza.

"Non c'è stata una settimana in cui abbiamo smesso di manifestare ogni sabato per la Palestina" ha ricordato dal camioncino la giovane attivista palestinese, durante il corteo del sabato che ha finalmente un sapore diverso.

Due anni di guerra a Gaza

Dopo centinaia di manifestazioni in città e gli ultimi scioperi generali in sostegno del popolo palestinese, anche a Milano è forte l'emozione per l'accordo che ha messo a tacere le armi.

Leggi anche
Il consigliere Monguzzi espone una bandiera della Palestina in Comune: "Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv"

"Vedere centinaia di migliaia di gazawi di ritorno verso casa anche se non hanno più la casa è un’immagine che dà gioia e sollievo" ha commentato Mohammad Hannoun, presidente  dell'Associazione Palestinesi in Italia. "Poter vivere senza droni, senza bombe e senza missili è già una notizia buona" continua Hannoun.

"Accogliamo con favore la notizia dell'accordo di pace, è chiaro che questo è il risultato in primis della storica ed eroica resistenza palestinese e che abbiamo contribuito anche qui a sostenere in Occidente, con le manifestazioni oceaniche e gli scioperi generali" spiega a Fanpage.it Giorgia Salvati di Cambiare Rotta.

Il voto per lo stop al gemellaggio con Tel Aviv

"Continuiamo la nostra mobilitazione per rompere i rapporti con Israele, a partire dal gemellaggio che il Comune di Milano intrattiene con Tel Aviv", spiega Salvati.

L'appuntamento è infatti per lunedì 13 quando il consiglio comunale di Milano voterà proprio sul gemellaggio mentre fuori è previsto un presidio di attivisti e associazioni palestinesi.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
A fuoco una palazzina nel Milanese, tre morti: padre, madre e figlio perdono la vita
La vicina della famiglia deceduta: "Mi han detto chiama aiuto, mio figlio sta bruciando"
L'incendio è divampato alle 4,30 del mattino a Cornaredo: cosa sappiamo
Trovata sostanza accelerante nella camera da letto del 55enne: esami anche sui corpi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views