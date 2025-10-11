Gaza, accordo Israele-Hamas, ultime news. Ostaggi liberi lunedì, Trump fiducioso: “Cessate il fuoco reggerà”

Le notizie di oggi da Gaza: in vigore il cessate il fuoco tra Hamas e Israele dopo l’ok del governo israeliano all’accordo mediato in Egitto. Migliaia di palestinesi in viaggio verso il nord della Striscia. Il presidente Usa Donald Trump conferma che gli ostaggi saranno rilasciati lunedì e si dice fiducioso sulla tenuta del cessate il fuoco: "Penso che reggerà. Sono tutti stanchi di combattere". Israele rilascerà circa 2mila detenuti palestinesi, ma non libererà, come aveva già ribadito, i detenuti-simbolo per Hamas come Marwan Barghouti. Le truppe statunitensi iniziano ad arrivare in Israele durante la notte, nell'ambito di una forza che contribuirà a supervisionare il cessate-il-fuoco.
Tajani sul cessate il fuoco a Gaza: "Lavoriamo insieme per rapida attuazione del Piano di Pace di Trump"
"Siamo pronti a partecipare con i nostri militari a una missione di pace e sicurezza, con le nostre imprese a ricostruire Gaza partendo da scuole e ospedali". Lo ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X, riportando la lunga telefonata avuta con il segretario di Stato Usa Marco Rubio sul cessate il fuoco a Gaza. "L'Italia continuerà nel suo impegno umanitario per assistere la popolazione palestinese e lavorera' per garantire la sicurezza di Israele. Il governo italiano sarà pienamente impegnato al fianco degli Stati Uniti e degli altri partner europei e regionali per contribuire a creare le giuste condizioni di stabilità", ha sottolineato.
Circa 200mila persone sono rientrate venerdì nel nord della Striscia
Dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco migliaia di palestinesi si sono messi in viaggio lungo la strada costiera della Striscia di Gaza, a piedi, in bicicletta, in camion o in carretto, diretti a nord, altri sono tornati alle rovine delle loro case a Khan Younis, nel sud dell'enclave palestinese. Secondo la protezione civile locale, citata dall'agenzia di stampa France Presse (Afp), venerdì "circa 200mila persone" sono tornate alle loro case nella Striscia di Gaza settentrionale. "Le risate sono scomparse e le lacrime si sono asciugate. La gente di Gaza è persa, come morti viventi in cerca di un futuro lontano", ha detto Mustafa Ibrahim, un difensore dei diritti umani di Gaza City che ha trovato rifugio a Deir al Balah. Quasi tutti i 2,2 milioni di abitanti di Gaza sono stati sfollati durante due anni di guerra.
"Truppe Usa in Israele per supervisionare il cessate il fuoco a Gaza"
"Truppe statunitensi hanno iniziato ad arrivare in Israele come parte di una forza che contribuirà a supervisionare il cessate il fuoco a Gaza": lo scrive Abc News citando due funzionari. La squadra, di 200 unità, arriverà nel fine settimana dagli Stati Uniti e da altre basi in Medio Oriente. L'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale delle forze armate statunitensi, è arrivato ieri in Israele.
Hamas insiste con i mediatori per il rilascio dei detenuti palestinesi che Israele non vuole liberare
Hamas "insiste" con i mediatori per "il rilascio" dei detenuti palestinesi che Israele ha rifiutato di liberare nell'ambito dell'accordo mediato dagli Stati Uniti, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, "e i negoziati" al riguardo "sono ancora in corso". A dichiararlo, parlando con Al Jazeera, è stato Mousa Abu Marzouk. Israele ha respinto diversi altri nomi proposti, ha affermato. Alla domanda se tra questi figurassero Abdullah Barghouti, Hassan Salama, Ibrahim Hamed e Abbas al-Sayyed, ha risposto affermativamente. A riferirne è il Times of Israel.
Media: "19 palestinesi morti nonostante il cessate il fuoco"
I corpi di 155 palestinesi sono stati trasportati negli ospedali della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, inclusi 135 i cui corpi sono stati recuperati da sotto le macerie, secondo quanto riportato da fonti mediche dopo la mezzanotte. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Le fonti hanno affermato che 19 palestinesi sono stati uccisi nei continui attacchi aerei israeliani in tutta la Striscia, nonostante l'annunciato accordo di cessate il fuoco, mentre una persona è deceduta per le ferite riportate in un precedente attacco. Secondo le stesse fonti, 16 persone sono state uccise quando aerei da guerra israeliani hanno bombardato una casa di proprietà della famiglia Ghabboun nel sud di Gaza City. Due palestinesi sono stati uccisi anche in un attacco aereo a sud di Khan Younis. Gli ospedali della Striscia hanno ricevuto un gran numero di vittime: 43 corpi sono stati trasportati all'ospedale Al-Shifa, 60 all'ospedale Battista Al-Ahli di Gaza City, quattro all'ospedale Al-Awda di Nuseirat, 16 all'ospedale dei Martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah e 32 all'ospedale Nasser di Khan Younis. Dall'ottobre 2023, oltre 67 mila palestinesi sono stati uccisi a Gaza, con circa 170 mila feriti, per lo più bambini e donne, a causa della guerra israeliana durata due anni contro la Striscia. Le massicce distruzioni, che hanno preso di mira abitazioni e infrastrutture, hanno inoltre portato allo sfollamento di centinaia di migliaia di persone.
